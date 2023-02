Śnili tak długo, aż wyśnili i przywołali historię kina na Podlasiu. A teraz pokażą w Pałacu Kultury i Nauki

Zaginają czasoprzestrzeń

Niezwykłość projektu polega na tym, że w legendarne, choć często zapomniane postaci kina wywodzące się z Podlasia, wcielili się współcześni artyści również stąd pochodzący. Uczynili to jednak tak, że oglądający są pewni, iż to zdjęcia stare, jakby wykopane z kapsuły czasu. Efekt jest oszałamiający. Naprawdę można ulec złudzeniu, że gdzieś z zaświatów przybyli do nas znani i zapomniani przedwojenni i tużpowojenni twórcy kina, złapani przez aparat gdzieś na planie swoich filmów, w swoich pracowniach, podczas codziennych czynności, i relaksu.

Froma, Mosze i Benjamin Wajnsztadt, Mina Bern, Miriam Kressin, bracia Kaufman... Wraca utracony świat

Taka iluzja to rezultat gigantycznej pracy twórców projektu i ich gości, niecodziennej aranżacji, scenografii i charakteryzacji, a także XIX-wiecznej techniki fotografii, która sugestywnie przenosi nas w czasy minione. Technika mokrego kolodionu, w której specjalizuje się Andrzej Górski, sprawia rzeczywiście wrażenie, jakby zdjęcia zrobiono ponad sto lat temu.

Kolektyw Kaufman Bros & Sista (w niepełnym składzie), sportretowany przez Andrzeja Górskiego w technice mokrego kolodionu. Fotografia jest częścią projektu 'Wyśniona historia kina na Podlasiu'. Na zdjęciu stoją: Tomasz Adamski (od prawej) i Maciej Rant (w środku) Fot. Andrzej Górski

Twórcy projektu, inspirując się setkami zdjęć, szperając w życiorysach oraz korzystając z energii i temperamentów współczesnych modeli, spróbowali wyobrazić sobie świat utracony – zapomniany, zniszczony, spalony w wojennej pożodze. I przywrócić go do życia.

REKLAMA

Prace powstały dzięki kompanii pasjonatów kolektywu w składzie: Tomasz Adamski, Maciej Rant, Andrzej Górski, Marta „Zuza" Lewkowska, Małgorzata Tarasewicz-Wosik, którzy do swojego wspaniałego przedsięwzięcia porwali mnóstwo artystów i ludzi dobrej woli.

Cała ta, pełna pasji gromada na swój sposób łączy teraźniejszość i przeszłość, zagina czasoprzestrzeń – oto ludzie kina z Podlasia, często sprzed stu lat, przypływają do nas z przeszłości z twarzami ludzi kina współczesnego, także z Podlasia.

Barwna gromada sprzed lat

Cóż to za postaci… Na zdjęciach wykonanych w archaicznej technice można zobaczyć m.in. zdobywców Oscarów i nominowanych do tej nagrody, czyli Borisa Kaufmana (Oscar za zdjęcia do filmu "Na nabrzeżach" w 1954 roku oraz nominacja za zdjęcia do filmu "Baby Doll"), Benjamina Zemacha (pioniera tańca współczesnego, choreografa, reżysera i pedagoga, nominowanego do Oscara w 1936 roku za choreografię tańca do amerykańskiego filmu „She") i Andrzeja Wajdę (honorowy Oscar za całokształt w 2000 roku i nominacje za "Ziemię obiecaną", "Panny z wilka", "Człowiek z żelaza", "Katyń").

Białystok. Wschód Kultury/ Inny Wymiar. Wystawa Wyśniona historia kina na Podlasiu vol. 2. Fot. Grzegorz Dąbrowski

Fotografie przywołują ikonę kina dokumentalnego Dzigę Wiertowa (brata Borisa Kaufmana), znane przedwojenne aktorki Norę Ney, Renatę Radojewską i Tolę Mankiewiczównę, gwiazdy kina i teatru jidysz Minę Bern i Miriam Kressin, wybitnych kompozytorów muzyki filmowej: Mischę Spoliansky'ego, który odkrył Marlenę Dietrich oraz Jaya Gorneya, dzięki któremu do filmu trafiła Shirley Temple, niezwykłą kostiumografkę i scenografkę Aleksandrę Ekster, jednego z czołowych operatorów polskiego kina Alberta Wywerkę, a także wynalazcę Piotra Lebiedzińskiego, który konkurował z samymi braćmi Lumiere.

REKLAMA

Co ich łączyło? Wszyscy urodzili się w Białymstoku lub na Podlasiu i na różny sposób tworzyli historię kina nie tylko polskiego, ale i światowego.

… i współczesna

Doborowa jest też obsada współczesnych artystów i twórców, również związanych z Podlasiem, którzy dali swoje twarze bohaterom wystawy. To twórcy rozpoznawani na arenie międzynarodowej, ale też artyści mniej znani, działający częściej w przestrzeni kina niezależnego.

Są wśród nich aktorki i aktorzy: Magdalena Warzecha, Adam Woronowicz, Maria Dębska, Katarzyna Herman, Monika Buchowiec, Paweł Małaszyński, Cezary Kosiński, Adam Bobik, Anna Grycewicz, Przemysław Sadowski, Maciej Mikołajczyk, Julia Sacharczuk, Paula Gogol, Artur Krajewski, Rafał Rutkowski oraz Sylwia Janowicz-Dobrowolska Ryszard Doliński z Białostockiego Teatru Lalek.

Białystok. Wschód Kultury/ Inny Wymiar. Wystawa Wyśniona historia kina na Podlasiu vol. 2. Fot. Grzegorz Dąbrowski

Są reżyserki i reżyserzy: Kinga Dębska, Krzysztof Garbaczewski, Jan Bujnowski, Grzegorz Brzozowski, Ewa Borysewicz, duet Kijek/Adamski, Przemek Młyńczyk, Agnieszka Waszczeniuk, Kobas Laksa, Wojciech Koronkiewicz, Szczepan Skibicki, Tomasz Wiśniewski, Piotr Dylewski, Dariusz Szada-Borzyszkowski, Ireneusz Prokopiuk, Marek Włodzimirow i Paweł Nazaruk.

Jest kostiumografka Małgorzata Karpiuk, producent i założyciel studia Platige Image Jarosław Sawko, kompozytor Jarosław Papaj, twórcy teatralni Dagmara Sowa i Paweł Chomczyk z Grupy Coincidentia, artyści wszechstronni Krzysztof Kiziewicz, Jędrzej Dondziło (współtwórca Up To Date Festival), Krzysztof Szubzda i Maciej Szupica (i jego syn Konstanty), muzycy Alicja i Rafał Grabowscy, wokalistka i twórczyni wideoklipów Joanna Zubrycka oraz blisko zaprzyjaźniony z kulturą i filmem Piotr Doliński.

Jedno ze zdjęć projektu 'Wyśniona historia kina na Podlasiu' Fot. Andrzej Górski

Projekt ma już swoje życie

Pomysł wystawy i całego projektu narodził się w 2021 roku w głowach członków kolektywu Kaufman Bros & Sistas: dr Tomasza Adamskiego (filmoznawcy z Uniwersytetu w Białymstoku i niezależnego filmowca) i Macieja Ranta (niezależnego filmowca i dyrektora artystycznego festiwalu ŻUBROFFKA) oraz fotografa i rekonstruktora fotografii XIX-wiecznej Andrzeja Górskiego.

REKLAMA

W ciągu ostatnich dwóch lat zdołali zrealizować już dwie odsłony wystawy, pokazać ją również za granicą (w Instytucie Polskim w Berlinie), a także stworzyć w październiku 2022 wyjątkowy fotograficzny album, który stał się podsumowaniem projektu. Publikację w „Aktualnościach Filmowych" Canal Plus Karolina Korwin Piotrowska i Łukasz Maciejewski zaliczyli do najciekawszych filmowych książek 2022 roku. Producentem wystawy i wydawcą albumu jest Białostocki Ośrodek Kultury, album i wystawa powstały w ramach Festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar 2021-2022.

We wtorek (14 czerwca) w Instytucie Polskim w Berlinie otwarta została wystawa 'Wyśniona historia kina na Podlasiu' kolektywu Kaufman Bros & Sistas. Ekspozycja towarzyszy Festiwalowi FilmPolska. Fot. Andrzej Górski

– Oto artyści z Podlasia, dzięki zaskakującemu efektowi synergii, sportretowani przez kolejnych artystów pochodzących z regionu. Łączy ich kino – nie ma czasu przeszłego, przyszłego, jest tylko teraźniejszość. I to jest właśnie obowiązująca rzeczywistość. Zostali uwiecznieni w momencie robienia zdjęcia: upozowani, świadomi wyjątkowego aktu, jakim jest dedykowana fotografia. Codzienność nie ma tutaj racji bytu. Kino na tych zdjęciach jest świętem. Sztuka jest świętem – napisał filmoznawca Łukasz Maciejewski we wstępie do albumu „Wyśniona historia kina na Podlasiu".

Ciekawy edytorsko album starannie oprawiony w płótno, zawiera kilkadziesiąt czarno-białych fotografii oraz opowieści o ludziach kina z Podlasia. A życiorysy wielu są naprawdę fascynujące – warto poczytać.

Album 'Wyśniona historia kina na Podlasiu' Fot. Materiały BOK

– Bardzo niezwykła, trudna do sklasyfikowania publikacja Białostockiego Ośrodka Kultury & Kaufman Bros & Sistas. Album historyczny o filmowych tropach i osobowościach Podlasia (a było ich trochę i jest to skomplikowana geografia, od Dzigi Wiertowa, poprzez ATALANTĘ ze zdjęciami jego brata, po Mela Brooksa i multum innych zjawisk), ale także – album kreacyjny, pełen inscenizacji, portretów wymyślonych i odegranych na nowo. Jedna z lepszych publikacji filmowych tego roku – chwali album filmoznawca i krytyk filmowy Michał Oleszczyk.

Na dwie godziny przed wernisażem (godz. 17) w Kinotece odbędzie się też warszawska premiera albumu. Wstęp tylko na zaproszenia – informacje: kino@bok.bialystok.pl

Autorzy wystawy i albumu

Andrzej Górski

Współtwórca projektu 'Wyśniona historia kina na Podlasiu' - fotograf Andrzej Górski Fot. Andrzej Górski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Nauczyciel fotografii w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza oraz Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku (projekt „Sny Białostoczan", 2007). Od 10 lat zajmuje się XIX-wiecznymi technikami fotograficznymi. Na projekt o powstaniu styczniowym otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a TVP Historia zrealizowała o nim film z serii „Historia żywa". Fotografie były także publikowane w magazynie „National Geographic Polska". Od 2013 roku, posługując się stuletnim aparatem i procesem mokrego kolodionu, realizuje projekt dokumentalny „Jak podróżowano w XIX wieku". Wątek morski projektu był realizowany na największych polskich żaglowcach szkoleniowych, takich jak Dar Młodzieży, Zawisza Czarny i Kapitan Borchardt. Fotografie zdobyły I nagrodę w konkursie fotografii żeglarskiej Pantaenius Jacht Photo (2017), były też nominowane w konkursie Grand Press Photo w kategorii zestaw dokumentalny. Wystawa podsumowująca marynistyczną część projektu była prezentowana w Galerii SKUR 2 w Stavanger podczas Tall Ships Races 2018. W 2019 roku, wątkom podróżnym zarejestrowanym w technice kolodionowej poświęcona była wystawa „Transport dóbr i obrazów" w Galerii Arsenał w Białymstoku.

'Wyśniona historia kina na Podlasiu' organizowana przez Górski i Kaufman Bros & Sista oraz Białostocki Ośrodek Kultury. Na zdjęciu - pomysłodawcy akcji - Maciej Rant i Tomasz Adamski, sfotografowani w technice mokrego kolodionu Fot. Andrzej Górski

Maciej Rant

Urodzony w Augustowie w czasie, gdy w mieście przebywała ekipa serialu „Czarne chmury". Kierownik działającego przy Białostockim Ośrodku Kultury kina Forum, pomysłodawca i organizator akcji Filmowe Podlasie Atakuje! oraz dyrektor artystyczny i pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. Filmowiec niezależny, współpomysłodawca i członek kolektywów filmowych Podlasie Makes Me Happy i Hermanos de Chamuco (m.in. filmy: „Krańce świata: Człowiek Ryba", „Wielki Łapiak", „Krwawy pazur", „Tandemem przez pogranicze", „Ginące zawody: Herr Barbarisch", „Ginące zawody: Kurzy śpiewak", „Goście, czyli na wschodnich bezdrożach"), muzycznego kolektywu Demonios Latinos oraz – z Tomaszem Adamskim – kolektywu Kaufman Bros & Sistas (mającego na koncie wystawę „Wyśniona historia kina na Podlasiu" i pracującego nad książką o historii podlaskiego kina). Selekcjoner filmowy, juror, organizator wielu wydarzeń filmowych, muzycznych i wystaw w kraju i za granicą. W wolnych chwilach zawodnik i propagator piłki błotnej (organizator Swampions Soccer League / Błotnej Ligi Mistrzów).

Tomasz Adamski

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Studiów Kulturowych. Od wielu lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Białymstoku z zakresu filmu i animacji kultury. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce filmoznawczej, współautor dwóch publikacji książkowych. Mocno związany ze środowiskiem filmowym. Prezenter, selekcjoner Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. Autor licznych prelekcji w wielu kinach studyjnych, współpracujący z dyskusyjnymi klubami filmowymi. Autor niezależnych produkcji filmowych oraz filmów dokumentalnych realizowanych m.in. w USA, Sudanie Południowym, Turcji, Rosji, Norwegii, Kazachstanie i na Białorusi. Często pracuje z młodzieżą w ramach warsztatów filmowych w Polsce (Solniki 44, Krasne, Supraśl) i za granicą (Czechy, Białoruś, Gruzja, Krym).

We wtorek (14 czerwca) w Instytucie Polskim w Berlinie otwarta została wystawa 'Wyśniona historia kina na Podlasiu' kolektywu Kaufman Bros&Sistas Fot. Andrzej Górski

Więcej na Facebooku kolektywu Górski i Kaufman Bros & Sistas

organizatorzy:

Górski i Kaufman Bros & Sistas

Kinoteka PKiN w Warszawie

Białostocki Ośrodek Kultury