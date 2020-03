Igrzyska olimpijskie mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia w Tokio. Pojawiają się jednak informacje, że z uwagi na epidemię koronawirusa ich termin może ulec zmianie.

– Ja się tego nie obawiam. Nic nie zmieniam w przygotowaniach – mówił jeszcze w poniedziałek zawodnik Podlasia Białystok, który później dowiedział się, że musi jednak dokonać korekty w swych planach. We wtorek miał udać się na zgrupowanie do RPA. Polski Związek Lekkiej Atletyki z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa podjął decyzję, że wstrzymane są wszystkie wyjazdy zawodników na zagraniczne akcje szkoleniowe i startowe. Zawieszona jest też organizacja wszystkich imprez w kalendarzu PZLA.

„Mając na uwadze dbałość o zdrowie środowiska lekkoatletycznego dołożymy wszelkich starań, aby zgrupowania odbywające się w Polsce były na najwyższym poziomie organizacyjnym z zachowaniem zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego” – czytamy w komunikacie PZLA.

Wojciech Nowicki udał się więc na obóz do Spały.

Wojciech Nowicki po dwóch zgrupowaniach

– Co będzie później, nie wiem. Na razie zamiast RPA jest Spała – wyjaśnia lekkoatleta, który ma już za sobą dwa zgrupowania. Najpierw trenował w Hiszpanii, następnie w Portugalii.

REKLAMA

– Zrealizowaliśmy w 100 proc., a może nawet i więcej, to, co mieliśmy zrobić. Zdrowie dopisuje, więc na razie nie będę zapeszał. Wszystko idzie w dobrym kierunku i oby tak dalej – stwierdza Wojciech Nowicki, a pytany o to, czy coś zostało zmienione w treningach, odpowiada: – Nie, nie rozbiliśmy rewolucji, bo przed igrzyskami nie należy tego robić. Wróciłem do starej techniki, trochę ją zmodyfikowałem i na razie fajnie zaczyna to wyglądać. Jest stabilizacja i mam nadzieję, że nie będzie takich błędów jak w poprzednim sezonie. Próbowałem wtedy zmian, a one po prostu nie wyszły. Jakbym jednak nie spróbował, tobym się nie dowiedział.

Wnioski z mistrzostw świata

31-letni zawodnik wspomina ostatnie mistrzostwa świata. Co prawda, zdobył na nich brązowy medal (Wojciech Nowicki w ostatnich latach jest bardzo regularny – na każdej dużej imprezie zajmował miejsce na podium), ale otrzymał go dopiero po złożonym proteście, pierwotnie konkurs zakończył na czwartej pozycji.

– To była dobra lekcja na przyszłość, na rok olimpijski – podkreśla lekkoatleta. – Wprowadzając różnego rodzaju zmiany w technice, myślimy, że będą dobre, że przełożą się na wynik, że nam pomogą. Tym razem to się nie udało. Szczęście w nieszczęściu, że tak się to wszystko wtedy zakończyło. Przemyśleliśmy to wszystko, przeanalizowaliśmy, i mam nadzieję, że ten rok będzie zdecydowanie lepszy niż poprzedni.

REKLAMA

Pierwsze starty w zawodach Wojciech Nowicki miał w planach w maju, ale w obecnej sytuacji wszystko może ulec zmianie.